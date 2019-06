Herzogin Kate: DIESES Outfit ist extrem gewagt!

Wow! Was für ein Look! Mit DIESEM Outfit zieht Herzogin Kate nun definitiv alle Blicke auf sich...

Eigentlich ist dafür bekannt, dass sie auf schlichte Designs und klare Linie setzt. Umso verständlicher, dass sie bei ihrem jüngsten Auftritt nun für ganz besonders viel Aufsehen sorgt...

Herzogin Kate im engen Strick

Zur Benefiz-Gala für Action on Addiction erschien die Herzogin in einem hautengen Strickkleid, welches ihre Figur perfekt in Szene setzte. Das Off-Shoulder-Kleid schmiegte sich dabei eng an Kates Körper und gewährte einen Blick auf ihren Wow-Body. Besonders Detail: Auf der Vorderseite des Kleides befand sich ein durchgehender Reisverschluss, der dem Dress den nötigen Sexyness-Faktor bescherte. Doch damit nicht genug...

Herzogin Kate funkelt mit ihren Glitzer-High Heels um die Wette: imago images / PA Images

Herzogin Kate kombiniert Strick und Glitzer

Nicht nur das Kleid von Herzogin Kate war bei ihrem Termin ein echter Hingucker! Vor allem ihre Schuhe stachen allen Royalisten ganz besonders ins Auge. Der Grund: Kate kombinierte ihr Strickkleid von Barbara Casasola, welches für 2300 Euro erhältlich ist, mit silbernen Glitzer-High Hells. Wow, wie gewagt! Farblich dazu passend wählt Kate eine silberne Clutch aus, die ihren Look perfekt abrundete. Definitiv ein außergewöhnlicher Look, für eine royale Lady! Ob uns Kate in der nächsten Zeit mit noch mehr Outfits dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...