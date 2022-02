Herzogin Kate: Ein neues Zuhause für ihre Familie! Ihr geheimer Plan geht endlich auf

Ein Umzug hätte viele Vorteile

Laut mehreren britischen Medien wird gerade wild darüber spekuliert, ob William und Kate mit den Kids George, Charlotte und Louis ihren bisherigen Wohnsitz Anmer Hall in Norfolk verlassen und ins Schloss Fort Belvedere ziehen. Ein symbolträchtiger Ortswechsel: Das Anwesen liegt nicht nur näher an London, sondern vor allem nur neun Kilometer von Schloss Windsor entfernt. Somit hätte die Queen ihren Enkel stets in Reichweite, könnte ihn ohne umständliche Anreise jederzeit langsam, aber sicher auf den Thron vorbereiten. Doch das geschichtsträchtige Schloss hätte noch weitere Vorteile für die junge Familie. Es war ab 1930 Hauptwohnsitz von Edward, Prince of Wales, später Edward VIII. († 1972), der das gotische Bauwerk vor seinem Einzug gründlich sanieren, einen Pool, einen Tennisplatz und einen riesigen Garten anlegen ließ. Als er 1936 König wurde, wohnte er weiter im Fort, unterzeichnete dort seine Abdankungserklärung, bevor er mit seiner amerikanischen Frau Wallis Simpson († 1986) ins Exil ging.

Derzeit wird das Schloss, das zum Immobilien-Portfolio der Queen gehört, noch von Hilary Weston bewohnt, der Witwe des kanadischen Milliardärs Galen Weston († 2021), eines Polo-Freundes von Prinz Charles. Die alte Dame soll auf Pflege angewiesen sein, das riesige Anwesen mit seinem Märchengarten ist für sie zu groß geworden. Für William wäre der Umzug ins Fort hingegen nicht nur eine räumliche Verbesserung, sondern der nächste Schritt Richtung Krone …

