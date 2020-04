Herzogin Kate: Eine Affäre schlägt hohe Wellen in England

Kaum eine Persönlichkeit verkörpert Stilgefühl so sehr wie die britische Herzogin Kate. Kein Wunder, dass viele Frauen versuchen, den Look zu kopieren – doch eine Frau treibt es auf die Spitze.

GIbt es jetzt etwa doppelt? Nein, die Royal hat nur eine dreist Kopie....

Als erste unverheiratete Partnerin eines britischen Staatschefs hatte es Carrie Symonds von Anfang an nicht leicht. Den Negativ-Stempel „Affäre“ will die schwangere Freundin von Boris Johnson nun loswerden – mit der Hilfe einer künftigen Königin… Carrie hofft, dass Kates strahlende Eleganz auf sie abfärbt – und damit womöglich auch die große Beliebtheit der skandalfreien Herzogin. Und sie nimmt die Sache(n) augenscheinlich sehr ernst.

Herzogin Kate wird dreist kopiert

Jedenfalls nähert sie sich optisch immer mehr dem Look der royalen Dreifach-Mutter an. „Seitdem Kate im Rampenlicht steht, hat sich ihr Style gewandelt. Sie zieht sich sehr konservativ an“, analysiert Promi-Stylist Anthony McGrath. Um vor Palast und Öffentlichkeit zu bestehen, musste Kate alle sexy Outfits einmotten. So gesehen ist es also ziemlich clever, dass sich Carrie bei ihren ersten unsicheren Schritten aufs Polit-Parkett ein Beispiel an der protokollerfahrenen Herzogin nimmt – auch wenn sie an der echten Klasse definitiv noch arbeiten muss…