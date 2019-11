Herzogin Kate: Eiskalt im Stich gelassen! Wird sie diese Hürde meistern?

Reddit this

Oh je! Arme Herzogin Kate! Wie nun enthüllt wurde, wurde sie von ihrem Ehemann Prinz William und der royalen Familie eiskalt im Stich gelassen...

Was hat sich nur dabei gedacht? Wie jetzt berichtet wird, verlässt der Monarch Anfang Dezember für einige Tage das Königreich, um in den Oman zu reisen. Kate muss derweil die royalen Pflichten alleine erfüllen...

Queen Elizabeth II.:Aus und vorbei! Jetzt ist erstmals von Abdankung die Rede!

Prinz William lässt Kate im Stich

Anfang Dezember wird Prinz William für vier Tage in den Oman reisen, um einen Auslandsbesuch zu absolvieren. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch wie nun durch "Express" enthüllt wurde, soll während der Zeit in London für die Führer der Nato-Mitgliedsstaaten ein Empfang stattfinden, bei dem unter anderem und teilnehmen. Kate muss die Gäste am 03. Dezember ohne ihren Mann empfangen. Doch damit nicht genug...

Harry und Meghan sind in den USA

Während William in den Oman reist, sind auch Meghan und Harry in den USA, um dort die Feiertage mit Meghans Mutter zu verbringen und sich eine Auszeit zu nehmen. Kate kann somit auch nicht auf die Unterstützung ihres Schwagers und ihrer Schwägerin zählen. Allerdings wird zumindest die Queen an dem Empfang teilnehmen. Kate ist somit nicht ganz alleine - zum Glück!

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?