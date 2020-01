Herzogin Kate: Erschütternde News! Jetzt schüttet sie ihr Herz aus!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl es für die Royales eher untypisch ist, dass sie sich zu privaten belangen äußern, gibt Herzogin Kate nun intime Einblicke in ihr Innerstes...

Herzogin Kate fühlte sich einsam

Wie Herzogin Kate nun bei einem Besuch des "Ely and Caerau Children's Centres" in Cardiff verrät, war die Anfangszeit nach der Geburt von alles andere als leicht. Der Grund: Kate lebte damals mit auf der Insel Anglesey vor der Küste von Wales, auf der Ehemann William als Pilot für Rettungshubschrauber bei der Royal Air Force stationiert war. Wie Kate berichtet, fühlte sie sich damals mit ihrem neugeborenen Sohn oft einsam...

"Willam machte Nachtschichten"

"Ich hatte gerade George bekommen - William hat immer noch gearbeitet und wir sind hier angekommen und George war ein kleines, winziges, Baby - und das mitten in Anglesey. Es war so einsam, so abgeschnitten. Ich hatte keine Familie um mich herum und er machte Nachtschichten", soll Herzogin Kate gegenüber einiger Mütter in Cardiff, laut "Okmag.de", erläutert haben. Wie traurig! Doch zum Glück konnten Kate und William diese schwere Zeit schnell hinter sich lassen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden in der Zukunft von solchen Herausforderungen verschont bleiben...

