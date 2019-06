verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie im Freien. Ihre Naturverbundenheit wird auch in ihrem nächsten Projekt eine große Rolle spielen. Am 13. Juli ist die 37-Jährige in der Kindersendung "Blue Peter" zu sehen.

Der Palast verkündet die wundervollen News

"Die Herzogin möchte die Vorzüge der Natur hervorheben und Kinder, Familien und Gemeinden dazu inspirieren, wieder in die Natur zurückzukehren", heißt es in dem Statement, das der Kensington Palace auf dem offiziellen -Account veröffentlichte. Dazu posteten sie einen kurzen Vorschau-Clip, in dem sie mit Kindern eine Höhle aus Ästen baut.

Herzogin Kate: Jetzt kann es jeder sehen! Foto enthüllt ihr Geheimnis!

Mit ihrem -Auftritt will Kate Kinder dazu animieren, öfter in der Natur zu spielen. "Es fördert Kreativität, Selbstvertrauen und sogar eine kurze Zeitspanne - 10-15 Minuten draußen - wirkt sich enorm auf das körperliche Wohlbefinden, aber auch auf unser geistiges Wohlbefinden aus", erklärt sie in dem Video. In der Sendung will Kate außerdem zu einem Wettbewerb aufrufen. Die kleinen Zuschauer sollen eine Skulptur erstellen. Das Kunstwerk des Gewinners wird ein Platz in ihrem "Back to Nature"-Garten bekommen.