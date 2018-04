Herzogin Kate: Es ist soweit! Wunderbare News aus England!

Riesen Glück für Herzogin Kate und Prinz William: Nachdem ihr drittes Kind geboren wurde, wartet auf das Paar direkt die nächste wundervolle Veränderung...

Wie heißt, sollen die beiden der Queen auf den Thron folgen! Prinz Charles sei zu krank für den Job, und Camilla soll nicht gerade ein Liebling von Königin Elizabeth II. sein...

Herzogin Kate: Jubel-News aus England!

Nach der Geburt ihres Babys und der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle könnte für das royale Paar also schon bald das nächste Großereignis anstehen. Insidern zufolge, sollen sie sogar noch in diesem Sommer den Thron besteigen.

Herzogin Kate könnte jetzt Königin werden

Die betagte Monarchin habe sich dazu entschlossen, Charles und Camilla bei der Thronfolge zu übergehen und das Zepter direkt an die jüngere Generation weiterzureichen. Mit ein Grund soll der Gesundheitszustand ihres Sohnes sein. Immer wieder sah man Charles zuletzt mit stark geschwollenen Fingern. Möglicherweise Folge einer Herz-Insuffizienz. Dazu kommen dutzende Verletzungen an Knie, Schultern und Wirbelsäule, die er sich beim Polo-Spiele zugezogen hat.

Und auch Camilla zeigt keine Ambitionen auf die Krone. Kürzlich brach sie eine Australien-Reise nach zwei Tagen ab. "Camilla fühlt sich zu alt, sie will nicht mehr so viel repräsentieren", so ein Insider.

Da wäre es also kein Wunder, wenn die Queen den Thron an Kate und William übergibt...