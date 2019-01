Herzogin Kate: Es ist wahr! Wundervolle Neuigkeiten von den Royals

Reddit this

Sie hat für die Krone geschuftet, für den guten Ruf des Königshauses geglänzt. Gedankt wurde es ihr nie! Doch nun bekommt Catherine (37) endlich ihre ersehnte Genugtuung! Nach all den Jahren der Rivalität hat sie über ihre Feindin Camilla (71) gesiegt!

Herzogin Kate ist beliebter denn je

’ (70) Gattin will ja unbedingt ihren Mann auf dem Thron sehen – damit er sie endlich zur Königsgemahlin macht! Doch damit steht Camilla nun so ziemlich alleine da. Das Volk ist auf Catherines Seite. Ein süßer Triumph!

Herzogin Kate: Juhu! Baby Nummer 4!

Wird Prinz William der nächste König?

Weil Catherine sich größter Beliebtheit erfreut, werden die Stimmen immer lauter, dass Charles als Thronfolger übersprungen und William (36) gleich zum Regenten ernannt werden soll. Laut einer aktuellen Umfrage will das in Großbritannien sogar jeder Zweite! Catherine soll Königin werden! Eine Klatsche für Camilla! Sie tobt vor Wut! Jahrelang hat sie versucht, bei den Engländern zu punkten, sich mit Charles ein gutes Image aufzubauen. Doch an der liebevollen Mutter, fürsorglichen Gattin und perfekten Herzogin kann sie nicht vorbei ziehen!

Auch Elizabeth (92) weiß um deren Sympathien bei den Briten. Wird die Queen ihr noch 2019 die Krone überreichen? Königin der Herzen ist Catherine jedenfalls jetzt schon!