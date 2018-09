Herzogin Kate: Eskalation im Palast! Sie schäumt vor Wut!

Gekocht hat Herzogin Meghan schon immer gern. Jetzt nutzte sie ihre Leidenschaft für einen cleveren Schachzug: Meghan besuchte regelmäßig eine Gemeinschaftsküche im Westen Londons, in der Frauen, die Opfer des „Grenfell“-Hochhaus-Brandes wurden, für ihre ebenfalls betroffenen Nachbarn Essen zubereiten. Nun ist ein Kochbuch mit 50 Rezepten aus verschiedenen Regionen Europas, Nordafrikas und dem Nahen Osten entstanden. Der Erlös soll dem Erhalt der Einrichtung zugutekommen.

Herzogin Meghan kommt beim Volk gut an

„Ich habe mich sofort mit der Gemeinschaftsküche verbunden gefühlt. Es ist ein Ort für Frauen, wo sie lachen, trauern, weinen und zusammen kochen können“, verrät Meghan begeistert. Nachdem die ehemalige Schauspielerin ihren Harry (34) schon bei diversen Engagements unterstützte, ist das nun ihr erstes eigenes gemeinnütziges Projekt – und das dürfte den Konkurrenz-Kampf mit ihrer Schwägerin ordentlich anheizen!

Kate nämlich startet im Herbst, erst mehr als sieben Jahre nach ihrer Heirat mit William (36), ihre erste Solo-Kampagne. Ein Zufall, dass dies ausgerechnet jetzt geschieht? Wohl kaum!

Jetzt muss Herzogin Kate aufholen

Die dreifache Mama machte sich bereits mit ihrem Mann und ihrem Schwager Harry für mentale Gesundheit stark, doch bisher nie allein. Nach ihrer Baby-Pause will Kate in die Vollen gehen und sich benachteiligten Kindern widmen und sie dabei unterstützen, Drogen und soziale Probleme zu überwinden. Das Projekt ist langfristig angelegt. „Sie denkt daran, was sie in den nächsten fünf, zehn, 15, 20 Jahren tun kann. Sie will in der Lage sein, zurückzublicken und zu sehen, welchen Unterschied sie gemacht hat“, heißt es aus ihrem Umfeld.

Und Meghan? Die steht bestimmt schon mit der nächsten Idee in den Startlöchern...