Herzogin Kate: Familien-Wunder! Jubel-News aus England

In der gemeinsamen Trauer um die große Monarchin mussten die persönlichen Gefühle, die vielen Verletzungen in den Hintergrund rücken. Gemeinsam machten der Prinz und die Prinzessin von Wales mit den Sussexes ihren Trauerrundgang vor Schloss Windsor. Gemeinsam liefen sie auch im Trauerzug in Westminster Hall zum Sarg, um Abschied zu nehmen.