Herzogin Kate: Fix und fertig! Sie ist am Ende!

und lösten mit ihrem Austritt aus dem Königshaus eine handfeste Krise hinter den Palastmauern aus. Vor allem aber Kate und William sollen enorm unter dem Entschluss der beiden leiden. Schließlich sind die nun die letzte Hoffnung für die Queen...

Auf Kate ruht die ganze Last

"Meghan und Harry haben totales Chaos hinterlassen, und die Briten sind stinksauer. Die Queen baut jetzt auf Kate, die ist schließlich so beliebt wie nie. Sie wird in den kommenden Monaten viel mehr Termine als bisher wahrnehmen müssen, um die Royales beim Volk wieder populär zu machen", soll ein Palast-Insider laut "Ok.mag.de" berichtet haben. Kate und William sollen seit dem Entschluss von Meghan und Harry, dass Königshaus zu verlassen, außer sich vor Wut sein. Vor allem jedoch Kate soll innerlich kochen…

Kate war vollkommen fertig

"Kate ist ausgerastet, als sie davon erfahren hat, dass die beiden wegziehen. Sie hat rumgeschrien, dass Meghan alles kaputtgemacht hat und sie es jetzt ausbaden muss", will die Quelle weiter wissen. Vor allem das Familienleben von Kate und William wird nach dem "Megxit" einmal auf den Kopf gestellt: " wird viel Zeit hinterm Schreibtisch verbringen, um mit der Queen zu planen, wie sich das Königshaus in Zukunft aufstellt. Kate muss sich also – zusätzlich zu den ganzen Terminen - alleine um die drei Kinder kümmern." Ob das wohl gut gehen wird? Wir können gespannt sein...

