Herzogin Kate: Gedemütigt und verletzt! Camilla macht ihr das Leben zur Hölle

Seit rund zwei Monaten ist Camilla nun Queen Consort – und kann schalten und walten wie sie will. Diese Macht nutzt die Ex-Herzogin auch schamlos aus. Dass sie Kate dabei auf dem Kieker hat, ist kein Zufall. Dahinter steckt die pure Eifersucht! Fakt ist: Kate überflügelt ihre Schwiegermutter in allen Beliebtheitsrankings – ein riesen Schlag für Camillas Ego! Deswegen versucht sie alles, um Kate zu zermürben. Und sie weiß ganz genau, womit sie ihre Schwiegertochter am meisten treffen kann! Unfassbar aber wahr: Wegen eines alten britischen Gesetzes hat König Charles, Camillas Mann, das Sorgerecht für Kates Kinder George, Charlotte und Louis. Eine perfekte Ausgangsbasis für Camilla, um Kate emotional zu erpressen.

Natürlich denkt Camilla nicht im Traum daran, sich mit 75 noch mal um Kleinkinder zu kümmern. Sie will Kate so verunsichern, dass die sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Denn ohne die schöne Schwiegertochter, die ihr das Rampenlicht stiehlt, kann Camilla glänzen! Arme Kate! Wird sie noch einmal die Kraft finden, ihren Platz im Königshaus zurückzuerobern – oder sich Camilla für immer beugen?

