Herzogin Kate: Gemeine Läster-Attacke von Prinz William!

Eigentlich sind und ein Herz und eine Seele. Doch wenn es um Kates Kleiderwahl geht, herrscht nicht immer Einigkeit...

Herzogin Kate zeigte sich in einem gelben Etuikleid

Zum diesjährigen "Thank A First Responder"-Ehrentag dankten Kate und William den australischen Feuerwehrleuten, dem Krankenhauspersonal und den Ersthelfern per Video für ihre herausragende Arbeit. Dafür schmiss sich Kate ganz besonders in Schale - und wählte ein knallgelbes Etuikleid von Designerin Roksanda Ilinic (950 Pfund).

Prinz William verglich Herzogin Kate mit einer Banane

Kate trug das Outfit bereits 2014 bei einem Besuch im Opernhaus in Sydney. Die Royal-Fans feierten den farbenfrohen Look, doch William war es schon damals ein Dorn im Auge. "William sagte, ich sehe aus wie eine Banane", offenbarte Kate in der Videobotschaft laut "Mirror". Wie fies! Dabei kann Kate wirklich alles tragen...

