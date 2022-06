Herzogin Kate: Große Sorge - Das hat sie nicht verdient

Herzogin Kate würde "erschreckend" oft mit der Mutter ihres Mannes verglichen, obwohl sie eigentlich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten hätten. Für Daniela Elser ist es eine "Tatsache", dass die beiden Frauen "sehr unterschiedlich" seien und Kate "so viel mehr verdient" habe, als ständig nur mit der ikonischen Prinzessin verglichen zu werden. Das ganze habe einen Punkt erreicht, an dem es so nicht weitergeht. Die Sorge der Royal Expertin ist vor allem dadurch begründet, dass Herzogin Kate schon bald auch noch den Titel der Mutter ihres Mannes tragen soll: "Es wird sich eher nur noch verschlimmern, wenn Kate in den nächsten Jahren Dianas Titel annimmt und zur Prinzessin von Wales wird. [...] Es ist längst an der Zeit, mit der Sucht zu brechen, alles, was mit Kate zu tun hat, durch die Diana-Linse zu betrachten. Das hat sie sich verdient."

Auch Prinz William hat es aktuell nicht leicht. Was er nun plant, erfährst du im Video: