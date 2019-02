Wie schrecklich! In der letzten Zeit machten immer neue Meldungen die Runde, dass auf die Schule von Prinz George einige Terroranschläge geplant werden sollten. Sämtliche Versuche konnten jedoch zum Glück vereitelt werden. Doch jetzt die Hiobsbotschaft...

Messerangriff in der Nähe von Prinz Georges Schule

Durch "metro.co.uk" wird nun berichtet, dass es in der Nähe von Prinz Georges Schule einen tödlichen Messerangriff gegeben haben soll. Angeblich soll ein 19-jähriger Mann am Dienstagabend mit Verletzungen in der Nähe der Thomas's Battersea Grundschule aufgefunden wurden sein. Eine halbe Stunde nach Auffinden soll er an seinen Verletzungen gestorben sein. Was für furchtbare Nachrichten für die königliche Familie! Doch wie werden die mit dieser Tragödie umgehen?

Werden die Sicherheitsvorkehrungen für George erhöht?

In wie weit die königliche Familie die Sicherheitsvorkehrungen für verschärfen wird, ist nicht bekannt. Allerdings ist anzunehmen, dass dieser Vorfall bei und für mächtig Kopfzerbrechen sorgen wird. Bis jetzt äußerte sich das royale Paar allerdings noch nicht zu dem Verbrechen. Wir können also weiterhin gespannt sein...