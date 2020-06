Herzogin Kate: Großes Drama um Charlottes Patenonkel!

Klar, dass diese Scheidung jetzt ziemlich viel Trubel in das britische Königshaus bringt. Schließlich betrifft so ein Ehe-Aus eben nicht nur das nun Ex-Ehepaar, sondern auch immer die engsten Freunde. Wer bleibt mit wem befreundet? Werden beide noch zu den Partys eingeladen und wie verhält man sich jetzt eigentlich ihnen gegenüber? Mit solchen Fragen dürfen sich also jetzt Kate und William nun auch rumschlagen - keine leichte Sache! Wie die Royals letztendlich mit dieser Schock-Nachricht umgehen und ob man sie weiterhin zu Viert sehen wird, bleibt erst einmal offen ...