Herzogin Kate: Großes Drama um ihre Kinder!

Kate und William waren mit ihren Kindern zu Hause

Die vergangenen Wochen waren für Kate und William alles andere als leicht! So mussten sie ihre Kinder George und Charlotte zu Hause unterrichten, da auf Grund der aktuellen Situation auch in Großbritannien die Schulen geschlossen sind. Doch obwohl Kate und William mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun hatten, probierten sie stets, das Beste aus der Situation herauszuholen. Doch jetzt die nächste Hiobsbotschaft...

Kate muss Trennung verkraften

Wie der "Daily Star" jetzt berichtet, soll die Möglichkeit haben, am 01. Juni wieder in die Schule zu gehen. Doch während Charlotte dadurch in ihren Alltag zurückkehrt, hat die Schule von nach wie vor geschlossen. Für Kate eine erneute Herausforderung, ihren Sohn an diesen neuen Zustand zu gewöhnen. George wäre dann ab Juni ohne seine Schwester zu Hause und müsste von Kate allein unterrichtet werden. Ob die und diese Hürde wohl erneut meistern werden?

