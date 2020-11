Herzogin Kate: Haar-Hammer! Sie zeigt ihre neue Frisur!

Kate und ihre dunkelbraunen Haare gehören einfach zusammen! Doch in den vergangen Jahren hat die schöne Frau von Prinz William auch immer wieder ein paar Veränderungen an ihrem Haar-Look vorgenommen. Kate hellte ihre Mähne nämlich des Öfteren mit ein paar helleren Strähnen auf und sorgte somit für ein wenig Abwechselung in ihrem Aussehen. So auch jetzt! Via Instagram präsentierte sich Kate nun mit einer deutlich helleren Haar-Pracht vor der Kamera und verzaubert damit ihre Anhänger, die Kate mit reichlich liebevollen Worten überschütten...