Herzogin Kate: Haar-Sensation! Sie hat eine neue Frisur!

Huch, was ist denn bei passiert? Obwohl die schöne Frau von Prinz William eigentlich für ihre brünette Mähne bekannt ist, überrascht sie ihre Fans nun mit einem neuen Haar-Look...

Herzogin Kate zeigt sich mit neuer Frisur

Eigentlich ist Herzogin Kate nicht dafür bekannt, dass sie wilde Haar-Experimente startet. Doch jetzt die Überraschung! Bei einem ihrer jüngsten Auftritte erschien Kate mit ihrer veredelten Haarpracht. Kate zeigte sich bei einem Galadinner, im Rahmen der Addiction Awareness Week, mit ihrer neuen Frisur und ließ dabei alle Fan-Herzen höher schlagen. Während Kate in der Vergangenheit nämlich stets mit dunkel braunen Haaren zu bewundern war, hat sie ihre Frisur nun scheinbar mit hellen Stränchen aufgepeppt!

Kates Haare strahlen in der Sonne

Zu dem Galadinner trug Kate ein helles Kleid, des Labels Barbara Casasola, welches ihre Haare perfekt in Szene setzte. Kate Mähne war zu großen Locken gestylt und wirkte im Sonnenlicht, durch ihre neuen Strähnchen in Karamelltönen, deutlich heller. Doch damit nicht genug! Kate stimmte ihren Lidschatten, in einem Karamell-Kupferton, perfekt auf ihre neue Frisur ab. Ein absolut gelungener Auftritt! Ob uns die Herzogin in der nächsten Zeit mit noch mehr neuen Haar-Looks überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...