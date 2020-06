Herzogin Kate: Heftige Neuigkeiten während der Schwangerschaft

Schon bald stehen ganz ähnliche Termine auf ihrer Agenda. Nächste Woche wird sie an einer Gala für das Anna Freud-Zentrum für Kinder und Familien im Kensington Palace teilnehmen und auch auf Place2Be auftreten. Sie hat auch einen Besuch im Kinderzentrum der Hornsey Road geplant, wo sie sich über "wertvolle Unterstützung für Familien und Eltern" informieren wird. Anfang dieser Woche nahm sie auch an einem Tennis-Event für Kinder in der Lawn Tennis Association teil, und der Auftritt war das erste Mal, dass Catherine Quinn sie als ihre neue Privatsekretärin begleitete.

Offenbar steckt hinter all diesen Auftritten noch viel mehr - und das könnte den ganzen Palast erschüttern.

