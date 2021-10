Herzogin Kate: Herber Schlag für Camilla! Jetzt nimmt sie ihr alles weg

Seit Jahren herrscht zwischen Kate und Camilla ein erbitterter Krieg um die Krone. Jede der Damen möchte ihren Mann als nächsten König sehen. Mit ihrem neuesten Auftritt hat Kate ihre Konkurrenz nun aber in die Schranken verwiesen. Ganz in Gold und mit viel Eleganz schritt Kate über den roten Teppich und zog alle Blicke auf sich. Auch ihr Schwiegervater Prinz Charles (72) war sehr stolz und soll ihr laut "Das Neue" ins Ohr geflüstert haben, dass sie eine glänzende nächste Königin abgeben wird.

Eine Aussage, die seine Frau Camilla wütend macht. Denn sie wollte doch Königin werden. Aber Charles hat es sich anders überlegt, ihm liegt nichts mehr an dem Titel. Er will sich als Rentner der Ökologie widmen. Und das kann er ohne Sorge, denn Kate hat bewiesen, dass sie eine würdige Königin an der Seite von Prinz William (39) wäre.