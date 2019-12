Herzogin Kate: Herber Tiefschlag gegen Herzogin Meghan!

Reddit this

Oh je! Bittere Neuigkeiten für Herzogin Meghan! Während ihrer Auszeit muss sie sich nun einer herben Klatsche stellen...

Was ist nur bei und los? Seit Wochen häufen sich die Negativ-Schlagzeilen um die beiden. Doch damit nicht genug....

Herzogin Kate & Prinz William: Jetzt bricht ihr Lügengerüst zusammen!

Herzogin Meghan & Prinz Harry verlieren an Beliebtheit

Obwohl Prinz Harry stets als beliebtes Mitglied der royalen Familie zählte, verliert er seit der Hochzeit mit Herzogin Meghan immer mehr an Beliebtheit. Vor allem die Enthüllungs-Interviews im Rahmen der Dokumentation "An African Journey" schlugen ein wie eine Bombe. Kein Wunder somit, dass die Queen immer mehr auf Kate und William setzt. Doch während Meghan und Harry aktuell ihre Auszeit in den USA genießen, muss Meghan nun eine herbe Klatsche von Kate verkraften...

Kate sticht Meghan aus

Wie nun ein Insider gegenüber "People" verrät, ruht alle Hoffnung der Monarchie auf . So erklärt die Quelle: "Sie weiß, wie wichtig die Monarchie ist und welche Rolle sie zu spielen hat." Weiter heißt es: "Sie weiß, dass man als Mitglied der Königsfamilie so etwas wie einen unsichtbaren Vertrag unterschrieben hat und dementsprechend Leistung bringen muss." Harte Worte, die Meghan sicherlich nicht freuen werden. Bleibt nur zu hoffen, dass sie die Zeit in den USA mit Harry dennoch genießen kann...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?