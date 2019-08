Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Doppeltes Baby-Glück!

Na das wäre mal eine Sensation! Obwohl erst im vergangen Jahr den kleinen Prinz Louis zur Welt brachte und vor drei Monaten den kleinen Archie, macht nun die Meldung die Runde, dass eine Doppel-Schwangerschaft nicht ausgeschlossen ist.

Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Doppel-Schwangerschaft

Wie die "Buchmacher" nun behaupten, könnten Kate und Meghan im nächsten Jahr nochmal Mütter werden. So heißt es: "Wir rechnen mit einem großen Jahr für die Royales im Jahr 2020, in dem anscheinend nicht nur ein, sondern zwei neue Mitglieder auf dem Weg sind." Wow! Was für Hammer Neuigkeiten! Schon in der letzten Zeit hieß es über Herzogin immer wieder, da sie sich noch ein viertes Kind wünschen soll. Und auch bei Meghan und Harry ist die Baby-Planung noch nicht abgeschlossen…

Herzogin Kate will noch ein Baby

Erst vor kurzem plauderte eine Insiderin aus, dass sich Herzogin Kate noch eine kleine Schwester für Prinz Louis wünscht. Der Grund: und haben durch ihren geringen Altersunterschied ein super enges Verhältnis zueinander. Dies wünscht sich die schöne Frau von auch für Prinz Louis. Und auch plauderte kürzlich in einem Interview aus, dass er und Meghan sich zwei Kinder wünschen. Ob die "Buchmacher" wohl recht behalten werden? Wir können gespannt sein...

