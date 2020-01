Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Eiszeit! Der Streit spitzt sich zu!

Reddit this

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass zwischen Meghan und Kate ein erbitterter Streit herrschen soll. Nun die nächste Schock-Enthüllung...

Was ist nur bei und los? Schon vor dem "Megxit" wurde immer wieder darüber berichtet, dass sich die beiden Frauen überhaupt nicht verstehen sollen. Wie schlecht ihr Verhältnis jedoch wirklich zueinander ist, zeigt nun die jüngste Enthüllung...

Meghan und Kate reden nicht mehr miteinander

Wie nun eine Quelle gegenüber "US Weekly" berichtet, sollen Kate und Meghan seit dem "Megxit" kein Wort mehr miteinander gewechselt haben: "Kate und Meghan haben sich seitdem nicht mehr unterhalten." Oh je! Schon vor dem Austritt von Meghan und Harry aus dem Könighaus, soll es zwischen den beiden royalen Damen Differenzen gegeben haben. Der "Megxit" soll jetzt noch tiefere Wogen in ihre Beziehung gerissen haben. Doch für ihre Männer wollen sie trotzdem da sein...

Meghan und Kate unterstützen Harry und William

Während des "Sandringham"-Gipfels, bei dem über die Zukunft von Harry und Meghan entschieden wurde, soll Kate probiert haben, Harry und William wieder aneinander anzunähern. Auch Meghan soll Harry gut zugeredet haben, dass er und sein Bruder alle Differenzen aus der Welt schaffen: "William und Harry haben privat Zeit außerhalb des offiziellen "Sandringham"-Gipfels verbracht, um an ihrer Beziehung zu arbeiten und über ihre Zukunft zu diskutieren", fügt die Quelle hinzu. Abschließend ergänzt der Insider, dass sich Meghan und Kate "mehr als einmal an einigen Gesprächen beteiligt" haben sollen. Ob die beiden Frauen jedoch jemals ihre Differenzen aus der Welt schaffen können?

