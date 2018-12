Sie sprechen kaum miteinander, werfen sich eisige Blicke zu: Seit (37) (34) heiratete, ist ein bitterer Streit zwischen ihr und Herzogin Kate (36) entbrannt! Der Auslöser? Ein eigentlich harmloses Gespräch unter Brüdern, in dem (36) Harry angeblich bat, es mit dem Ja-Wort doch etwas langsamer angehen zu lassen. Nun ist der Streit so eskaliert, dass Harry und Meghan sogar wegziehen – ins eine Stunde entfernte Frogmore House in Windsor!

Die Queen greift bei Kate und Meghan durch

Damit nicht genug: Angeblich soll Meghan Kate bei ihrer Hochzeit sogar zum Weinen gebracht haben! Grund genug für Queen Elizabeth (92), jetzt mit harten Bandagen durchzugreifen: Der Hof dementierte! Das gab’s noch nie! Offenbar wurde selbst Kates Mutter jetzt gebeten, die Wogen öffentlich zu glätten: Carole Middleton (63) wandte sich nach 15 Jahren Diskretion an die Presse, plauderte über das kommende Weihnachten mit Kate und der Familie. Ein clever geplantes Ablenkungsmanöver? Den Streit am Hof will man so offensichtlich vertuschen.