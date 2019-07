Herzogin Kate & Herzogin Meghan: Öffentliche Beleidigung!

Oh je! Was ist nur bei Herzogin Meghan und Herzogin Kate los? Wie nun berichtet wird, soll es zwischen den beiden royalen Ladys ordentlich geknallt haben...

Dunkle Wolken über dem Königshaus! Schon in der Vergangenheit wurde regelmäßig berichtet, dass Herzogin Kate und Herzogin Meghan immer wieder aneinandergeraten sollen. Doch damit nicht genug...

Herzogin Meghan: Sie ist mit ihrer Kraft am Ende!

Herzogin Meghan beleidigte Herzogin Meghan

Erst vor einigen Tagen waren Kate und Meghan dabei zu sehen, wie sie ein Polo Spiel ihrer Männer besuchten. Doch während der Ausflug eigentlich ein netter Anlass gewesen wäre, um gemeinsame Familienzeit zu verbringen, herrschte zwischen Meghan und Kate Funkstille. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Wie jetzt nämlich ein Insider berichtet, soll Meghan kein Verständnis dafür gezeigt haben, dass und wild über die Wiese gerannt sind. So berichtet die Quelle gegenüber "Life & Style": "Meghan gehört nicht zu denen, die ein Blatt vor den Mund nehmen. Als sie fand, dass Kate ihre Kinder nicht vernünftig unter Kontrolle hatte, sagte Meghan ihr direkt: 'Ich bin schon eine bessere Mutter als du.'" Autsch! Worte, die Kate nicht lange auf sich sitzenlassen wollte!

Kate tobte vor Wut

Wie der Insider weiter wissen will, soll Kate nach den schweren Vorwürfen von Meghan fluchtartig William gesucht haben, um ihn von dem Vorfall zu berichten: "Kate war wütend und stürmte davon, um William zu finden. Es war schlimm." Ebenfalls heißt es weiter: "Als Kate zurück war, versuchte sie sich dadurch zu rächen, dass sie Meghan den Rest des Polomatches ignorierte, aber es war schwer, nicht auf die bösen Blicke von Meghan zu reagieren. Das Ganze war sehr passiv-aggressiv und führte dazu, dass sich alle um sie herum unwohl fühlten." Harry soll darauf hin probiert haben, seinen Bruder zu maßregeln: "Harry konfrontierte William und sagte ihm, er müsse Kate 'in den Griff bekommen." Harry ist der Ansicht, dass Kate an der schlechten Stimmung zwischen ihr und Meghan schuld ist: "Er ist der Meinung, dass Kate sich mehr Mühe geben müsse, netter zu sein." Oh je! Ob sich die Wogen zwischen den beiden wohl wieder glätten werden? Wir können gespannt sein...

