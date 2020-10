Herzogin Kate: Hurra, das vierte Baby! Sie können ihr Glück kaum fassen

Die Krise des Paares scheint überwunden. Bei den letzten Auftritten will Judi James eine Veränderung anhand deren Körpersprache ausgemacht haben. „Kates Selbstbewusstsein ist gewachsen. Jetzt scheint sie ein bisschen die Anführerin zu sein. Statt wie früher Unterstützerin für William zu sein, hat sie nun kürzlich jedoch die Zügel übernommen“, attestiert die Körpersprache-Expertin der dreifachen Mama. Und was soll das bedeuten? „Kate hat sich mit ihrem Babywunsch Nummer vier durchgesetzt. Ungeachtet ihrer heftigen morgendlichen Schwangerschaftsübelkeit. Die scheint sie in Kauf zu nehmen“, ist sich Judi James sicher. Und merkt an: „Die Herzogin hat übrigens alle ihre Termine auf den Nachmittag verlegt.“