Herzogin Kate: Hurra, ein Mädchen!

Selbstverständlich dürfte auch Königin Elizabeth (94) schon entzückt über die Nachricht sein. Urenkel Nummer neun ist unterwegs! Die Queen bekam mit Charles, Anne, Andrew und Edward ja ebenfalls vier Königskinder. Deshalb hat sie auch sehr großes Verständnis für die junge Familie, die nun so viel Zeit wie nur möglich miteinander verbringen soll.

In England ist man sicher, dass auch das vierte Kind des Prinzenpaares im St.-Mary’s-Krankenhaus in London zur Welt kommt. Nur, wie soll es heißen? In den Wettbüros gibt es schon drei Favoriten: Diana, wie Williams unvergessene Mutter. Charlotte hat Diana als dritten Vornamen. Bei ihrem Schwesterchen soll er aber ganz vorn stehen. Das hätte die „Königin der Herzen“ sicher sehr gerührt. Weitere Ideen: Margaret, wie die Urgroßtante des Babys – und der traditionelle, royale Name Mary.

Da kann man nur hoffen, dass Kate nicht wieder so schlimm unter „Hyperemesis gravidarum“ leidet, einer extremen Form von Schwangerschaftsübelkeit. Immerhin haben ihr manchmal Lavendelkekse dagegen geholfen. Die wurden für sie in einer Edelkonditorei im Londoner Stadtteil Knightsbridge bestellt und jedes Mal von einem Palastmitarbeiter abgeholt.

Jetzt soll man in der Bäckerei ganz aufgeregt sein, ob der Mann wohl wiederkommt. Insgeheim drückt man der beliebten Herzogin aber die Daumen, dass sie die „Anti-Übel-Kekse“ diesmal gar nicht erst braucht.