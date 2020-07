Herzogin Kate: Hurra, endlich Glücks-News aus dem Palast!

Ein Funken Freundschaft ist mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Genau das empfindet Herzogin Kate (38) gerade, wenn sie mit Gräfin Sophie von Wessex (55) zusammen ist.

Nach den Verwicklungen von Prinz Andrew (60) in eine Sexaffäre und nach der Flucht von Prinz Harry (35) und Meghan (38) nach Amerika war an positive Meldungen aus dem Königshaus monatelang nicht zu denken. Das Haus Windsor wurde in eine tiefe Krise gestürzt.