Herzogin Kate: Hurra, sie ist die neue Königin!

Kate erfreut sich großer Beliebtheit

Denn zu nichts anderem hat sich die Frau an Prinz Williams Seite in den letzten schweren Monaten entwickelt: Niemand ist so populär wie sie, niemand so gern gesehen auf Terminen, bei Reden und Feierlichkeiten. Empathisch und einfühlsam, eine gute Zuhörerin, niemals genervt oder angestrengt. Und Palast-Insider wissen: Das war ein weiter Weg, und er war anstrengend. Denn der heftige Konkurrenzkampf, den ihr Meghan aus dem Nichts aufzwang, entsprach so gar nicht ihrem Charakter, sie ist eigentlich eher schüchtern und besonnen – für Zicken-Zoff ist Kate nicht zu haben! Doch plötzlich war da diese egozentrische Amerikanerin, die sich aufführte wie ein Hollywood-Superstar im Prinzessinnen-Märchen …

Doch auch jetzt, da sich die Wogen um Meghan und Harry langsam zu glätten beginnen, hat Kate die schweren Zeiten genutzt, um wirklich in ihrer Rolle aufzugehen: Als echte Hilfe für die Queen, als Aushängeschild einer Monarchie, die sich dringend verschlanken und modernisieren muss. Relikte wie Andrew – selbstsüchtig, aufbrausend, arrogant – sind Gestalten von gestern. Die Zukunft gehört Kate, ihrem William und nicht zuletzt ihren drei bezaubernden Kindern George, Charlotte und Louis.