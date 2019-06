Herzogin Kate: Ihr Familienglück steht auf der Kippe!

Oh je! Was für traurige Nachrichten von Herzogin Kate! Wie jetzt berichtet wird, muss die Herzogin eine erschütternde Nachricht verkraften...

Es wird nicht ruhig bei und den Royales. Erst vor einigen Tagen erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry aus der "The Royal Fundation" ausgetreten sind und William und Kate die Geschicke der Wohltätigkeitsorganisation ab sofort alleine leiten müssen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Herzogin Meghan: Verzweifelter Hilferuf!

Herzogin Kate und Prinz William müssen Trennung verkraften

Obwohl und stets als unzertrennlich galten, scheint sich in den letzten Monaten das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern immer weiter abgekühlt zu haben. Vor allem Meghan soll für diese Missstimmung verantwortlich gewesen sein, weil Kate und William nicht mehr mit der Attitude von Meghan zurecht kommen sollen. Aber auch in Kates Familie scheint es momentan mächtig zu kriseln...

Herzogin Kate: Fiese Klatsche von ihrem Bruder

Wie nun der Bruder von Herzogin Kate, James Middleton, berichtet, hält er nichts von dem Medienrummel um seine Schwester und möchte damit auch nicht in Verbindung gebracht werde. So erklärt er in der August-Ausgabe der Zeitschrift "Tatler": "Wenn Interesse an mir besteht, ist das großartig. Wenn Interesse an mir ihretwegen besteht, ist das anders." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich führe ein separates Leben von ihnen." Autsch!

Allerdings habe er auch einen Grund für diese Einstellung! So erläutert er, dass es ihn nerven würde, ständig von der Öffentlichkeit beurteilt zu werden, nur weil er der Bruder von Herzogin Kate ist: "Plötzlich und sehr öffentlich wurde ich beurteilt, ob ich ein Erfolg oder ein Misserfolg war." Was die Herzogin über diese Worte ihres Bruders denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.