Herzogin Kate: Ihr Glück ist perfekt - und ganz England feiert!

Dieses Strahlen, diese Leichtigkeit – Herzogin Kate (38) versprüht seit einiger Zeit aus jeder Pore absolute Freude. Ja, sie ist Kate im Glück! Williams (37) Frau rettet jetzt nicht nur die englische Monarchie – sie könnte sogar (35) zurück nach England holen!

Kaum ein Tag vergeht zurzeit ohne umjubelten Auftritt von Kate bei einem offiziellen Termin. „Die Queen hat ganz bewusst mit Kate das charmanteste Aushängeschild der Monarchie ins Rennen geschickt“, sagt die Adels-Expertin Katie Nicholl. „Mit ihrer warmherzigen und offenen Art stößt Dreifach-Mama Kate bei Alt und Jung auf jede Menge Gegenliebe.“ Und holt so wichtige Sympathie-Punkte für das Königshaus, das nach dem Sex-Skandal um Prinz Andrew (59) und dem Rücktrit von Harry und Meghan (38) schwer gebeutelt ist.

In England wird schon lange gemunkelt: Königin Elizabeth (93) möchte Kate lieber heute als morgen auf dem Thron sehen.

Gelingt Herzogin Kate das Unmögliche?

Und die Retterin der Monarchie könnte sogar das bisher für unmöglich Gehaltene hinkriegen – und Harry wieder in den Schoß der Familie holen. „Die beiden hatten bis zum Auftauchen von Meghan ein extrem enges Verhältnis“, weiß ein Palast-Insider. „Für Harry war Kate immer die große Schwester, die er nie hatte.“ Und trotz mancher Kontroversen traf auch William Harrys Weggang tief: „Ich werde meinen Buder nie mehr umarmen können“, erklärte er Freunden gegenüber traurig.

Selbst als Meghan einen Keil zwischen die Windsors trieb, hielt Kate Harry die Stange. Möglicherweise auf ihr Anraten hin hat die Queen ihrem abtrünnigen Enkel jetzt sogar ein Jahr Bedenkzeit angeboten. Sollte Harry feststellen, dass seine überstürzte Flucht nach Kanada ein Fehler war, würde ihn das Königshaus wieder mit allen Ehren und Titeln aufnehmen. Und das könnte schneller passieren als gedacht. Harry hat schon jetzt Heimweh. „Ständig hängt er am Telefon und chattet mit alten Freunden in England“, verrät einer seiner Bodyguards. „Er vermisst seine Pub-Abende mit den Kumpels. Hier in Kanada kennt er niemanden. Er, Meghan und Klein-Archie sind völlig isoliert!“ Sie verschanzen sich in der 14-Millionen-Villa eines Oligarchen. Statt rauszugehen und Einheimische zu treffen, schicken sie ihre Haushälterin oder die Leibwächter los.

Jetzt hat Kate Harry zum 2. Geburtstag von Prinz Louis im April eingeladen. Und siehe da: Dass Harry kommt, ist schon fix. Die große Hoffnung ist nun: Bleibt er gleich für immer?