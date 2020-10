Herzogin Kate: Ihr süßes Geheimnis kommt ans Licht! Eine Kette sagt alles

Ganz Großbritannien ist im Baby-Fieber! Nachdem Prinzessin Eugenie (30) bereits vor zwei Wochen ihre frohe Botschaft verkünden durfte, soll nun auch Herzogin Kate (38) in anderen Umständen sein. Es wäre eine Jubel-News für die Briten! Zwar ist es noch zu früh, um es offiziell zu machen, aber ihr Strahlen und eine geheimnisvolle goldene Kette haben das süße Familien-Geheimnis ans Licht gebracht.

Es war ein ungewöhnlich schöner Herbsttag in London, 20 Grad und purer Sonnenschein. Bei ihrem Termin in „Battersea Park“ lachte Kate mit der Sonne um die Wette. Während sie sich mit den anwesenden Müttern über die alltäglichen Herausforderungen im Corona-Jahr austauscht, hält sie ihre Hände immer wieder schützend über ihren Bauch. Weiterer Zuwachs könnte im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken! Es ist so schön.

Herzogin Kate wirkt überglücklich

Und zum ersten Mal zeigt die Herzogin ihre goldene Kette mit drei kleinen Anhängern. Die Initialen von George (7), Charlotte (5) und Louis (2) sind in die Plättchen eingraviert. Und Platz für einen vierten Anhänger ist dort noch allemal. Eigentlich war man sich schon länger sicher, dass Kate mit der Queen (94) gleichziehen wird. Charles (71), Anne (70), Andrew (60) und Edward (56): ein Mädchen und drei Jungs – das ist schon immer Kates sehnlichster Wunsch gewesen.