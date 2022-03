Herzogin Kate: Ihre Bemühungen tragen endlich Früchte

Sie rettete ihren Bruder James (34) vor dem totalen Absturz, nachdem er seine Depressionen öffentlich machte, erzog ihren ältesten Spross George (8) vom Bengel zum Vorzeige-Prinzen und schaffte es sogar, dass ihr Mann William (39) und ihr Schwager Harry (37) sich trotz Harrys Umzug in die USA endlich versöhnen! Auf Letzteres ist sie besonders stolz. Denn sie brachte damit nicht nur den Frieden zurück in die britische Königsfamilie, sondern erfüllte Queen Elizabeth (95) auch ihren größten Herzenswunsch: Harry nach Hause zu holen.

Und der verriet nun seiner Großmutter, dass er auf jeden Fall wieder zurück nach England ziehen will! Was für eine Glücks-Nachricht – auch für Catherine! Schließlich waren sie, William und der Rotschopf immer so etwas wie die drei Musketiere, einfach ein unschlagbares Team! Die Queen hat der dreifachen Mutter daraufhin ihre Dankbarkeit ausgesprochen. In dem persönlichen Gespräch sagte sie ihr, wie stolz sie auf Kates Leistung als Royal ist und dass sie sich keine bessere Königin für England in der Zukunft vorstellen kann. Eine große Ehre für Catherine! Sie kann ihr Glück kaum fassen. Denn schon so lange wartet sie darauf, gemeinsam mit William das Land in eine neue Ära der Monarchie zu führen. Die Herzen der Briten hat sie längst erobert. Schön, anmutig, einfühlsam und großzügig – das Volk himmelt sie an.