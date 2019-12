Herzogin Kate: JA, Baby-Überraschung zu Weihnachten!

Reddit this

Das sind ja mal gute Nachrichten für die krisengebeutelte englische Königsfamilie. Herzogin Kate (37) sorgt für eine Baby-Überraschung zu Weihnachten! „das neue“ kennt die süßen Hintergründe, von denen nicht mal William (37) etwas weiß …

Heimlich, still und leise hatte sie sich vom Kensington-Palast aus auf den Weg gemacht. Der Weg führte direkt in das Kingston Hospital im Südwesten von London. Und zwar auf die Geburtsstation! Was ist da nur los? Normalerweise werden Termine der Herzogin vom Hof vorab bekannt gegeben. Und natürlich weiß auch William über die Wege seiner Gattin Bescheid. Doch diesmal war alles top secret.

Ist Herzogin Kate wieder schwanger?

Auch in der Klinik herrschte höchste Geheimhaltungsstufe. Zweimal soll Herzogin Kate in das Krankenhaus gefahren sein. Eigentlich hieß es zunächste etwas kryptisch, Kate habe in der Klinik ein "Praktikum" gemacht. Aber vielleicht steckt auch mehr dahinter? Sieht sich die Herzogin nach einer neuen Geburtsstation für ihr viertes Kind um? Denn im „Lindo Wing“, wo sie George (6), Charlotte (4) und Louis (1) zur Welt brachte, wurden zuletzt große Hygiene-Mängel bekannt.

Herzogin Kate: Bitteres Baby-Drama! Ihr Traum zerplatzt

Dass sie wieder schwanger ist, könnte Herzogin Kate also offiziell nach Weihnachten bestätigen – nachdem sie auf Schloss Sandringham zusammen mit Queen Elizabeth II. (93) und dem Rest der Familie die Feiertage verbracht hat.

