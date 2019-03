Herzogin Kate: Jaa, Jubel-News aus England! Ihr größter Triumph!

Bittere Abrechnung: Seit Meghans Hochzeit mit (34) 2018 ist ihr Luxusleben Dauerthema. Ob nun Täschchen von Dior oder von Givenchy – was schön und teuer ist, ist für die Herzogin gerade gut genug! Besonders taktlos: Zu einem Termin in einer Kleiderkammer für arme Frauen erschien sie in Garderobe für 6250 Euro. Letzter Eklat – Meghans Baby-Party: Rund 440 000 Euro soll der Spaß mit Hin- und Rückflug nach New York im Privatjet, Luxus-Suite und Bodyguards gekostet haben.

Die Briten sind empört: gibt sich beim Volk als Wohltäterin aus, führt aber ein Privatleben „wie eine römische Kaiserin“, schimpft die Daily Mail. hingegen punktet mit Schnäppchen von Zara oder – und einer bodenständigen Art: Dieser Tage bolzte sie mit Ehemann William (36) im nordirischen Belfast auf einem Fußballplatz. So wird man die Herzogin der Herzen…

Herzogin Kate ist Liebling der Briten

Meghan aber gilt als Zicke und Diva, die ihren Mann mit ins Verderben reißt. Sie hat ihre Glaubwürdigkeit verloren, landete bei einer Beliebtheitsumfrage nur auf Platz 6 (Kate4). Ein Fiasko! Die Folge: Die Flucht nach Amerika? Alle Anzeichen sprechen dafür: In den USA leben Meghans Mutter Doria (62) und viele Freunde. Ihr Kind will sie amerikanisch erziehen, es soll in eine US-Schule gehen und keinen Titel bekommen, um frei von royalen Pflichten zu sein. Meghan überlegt sogar, in einer amerikanisch geführten Klinik zu entbinden!

Die Schlacht um die Gunst des Volks hat die Herzogin von Sussex verloren, jetzt will sie auch alle Brücken zu Harrys Heimat abbrechen…