Herzogin Kate: Jaa, Krönung und ein 4. Baby!

Schon in diesem Sommer könnte ganz England Kopf stehen: Für Herzogin Kate und Prinz William stehen große Neuigkeiten an.

Die Kinder toben im Garten herum, die Eltern spielen begeistert mit – kann man dieses Familienglück noch überbieten? Im Fall von (37) muss es wohl heißen: Jaaa! Denn die bevorstehende Krönung zur Königin und ein 4. Baby machen diesen zum schönsten ihres Lebens!

Während uns Kate und William (36) gerade mit herzallerliebsten Bildern ihrer dreiköpfigen Rasselbande in Verzückung versetzen, laufen hinter den Kulissen die Pläne für einen Thronwechsel in England. Im Buckingham-Palast ist es mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass die Queen (93) möglichst schnell die Krone an William und Kate vererben möchte. Die letzten Umfrage-Ergebnisse gaben den Ausschlag. Demnach liegt Herzogin Kate mit 62 % Zustimmung im Volk nur noch acht Punkte hinter Elizabeth. Camilla (71), die an ’ (70) Seite so gerne Königin würde, ist mit 24 % weit abgeschlagen.

Große Veränderungen für Kate und William

Laut "das neue" spekulieren Insider sogar, dass der Thronwechsel noch in diesem Jahr stattfinden könnten. Schon im Sommer könnte also die prunkvolle Krönung in der Westminster-Abtei erfolgen. Je früher, desto besser: Die Zeit drängt nämlich, weil Kate nicht mit einem deutlichen Baby-Bäuchlein zur Zeremonie kommen will. Die Gerüchte, dass Herzogin Kate ganz frisch mit dem vierten Kind schwanger sein soll, halten sich hartnäckig. „Sie suchen bereits eine weitere Nanny“, hört man im Norland College, der Elite-Schule für Kindermädchen.