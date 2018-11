Herzogin Kate: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Tageslicht!

Ist schwanger, oder ist sie es nicht? Seit der Schwangerschafts-Verkündung von ranken sich immer wieder neue Gerüchte darum, ob auch Kate wieder schwanger ist. Doch erwarten sie und wirklich bereits ihr viertes Baby?

Herzogin Kate: Mager-Schock! Diese Bilder sind alarmierend!

Herzogin Kate: Schwanger?

Was definitiv für eine Schwangerschaft spricht, ist die Tatsache, dass Kate immer von vier Kinder geträumt haben soll. Doch ist die bereits, sechs Monate nach der Geburt von Prinz Louis, schon wieder schwanger? Die neusten Bilder der Herzogin sprechen für sich: Kate kann unmöglich schwanger sein. Die schöne Frau von Prinz William präsentierte sich nämlich bei ihren vergangenen Auftritten in der Öffentlichkeit so dünn wie nie zu vor. Diese sieht auch Adelsexperte Michael Begasse so.

Die ganze Wahrheit über Kates Schwangerschaft

Wie der Adelsexperte nun berichtet, schließt er eine Schwangerschaft von Kate definitiv aus. So erklärt er gegenüber "vip.de": "Wer Kate gerade eine Schwangerschaft unterstellt, hat keine Augen im Kopf". Ebenfalls fügt er hinzu: "Wenn eine Frau so dünn ist, weiß ja jeder, dass schwanger werden, ein bisschen schwieriger ist." Ehrliche Worte, die allen Schwangerschaftsgerüchten ein jähes Ende setzen. Ob uns das royale Paar in der nächsten Zeit trotzdem mit einer Baby- überraschen wird? Wir können gespannt sein!