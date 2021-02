Herzogin Kate: Jetzt platzt sie mit der traurigen Wahrheit heraus

Wie Herzogin Kate nun verrät, ist sie aktuell ganz schön geschlaucht. So erklärt sie via "YouTube/ The Royal Family": "Als Mütter und Väter hat man doch schon genug mit den alltäglichen Aufgaben rund um die eigenen Kinder zu tun. Aber während des Lockdowns sind die Aufgaben noch mehr geworden, Dinge, bei denen wir sonst Unterstützung und Hilfe bekommen hätten." Wow! Was für ein intimer Einblick hinter die Palastmauern. Doch unterkriegen lässt sich Kate von all den Umständen nicht...