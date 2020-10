Herzogin Kate: Jetzt rechnet ihre Familie mit Meghan ab!

Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Selbst bei den angeheirateten Royals scheint die Stimmung gegenüber den palastflüchtigen Sussexes unversöhnlich. Jetzt meldete sich Herzogin Kates Onkel Gary zu Wort – und nahm dabei kein Blatt vor den Mund…

Prinz Harry und Herzogin Meghan seien „Muppets“, die um Aufmerksamkeit betteln, lästert Gary Goldsmith via LinkedIn. Und weiter: „Harry, du hast unsere Liebe und unseren Respekt verloren. Meghan, du bist falsch.“

Was den Bruder von Kates Mutter Carole Middleton so auf die Palme gebracht hat? Auslöser für die Hasstirade des Unternehmers ist laut „Daily Mail“ wohl ein virtuelles Interview mit dem „Evening Standard“, in dem sich Harry und Meghan unter anderem zu Rassismus in Großbritannien äußern, ein fortwährendes Problem, so Harry, für das ihm erst seine Frau so richtig die Augen geöffnet habe.

Deutliche Ansage von Kates Familie

Eine öffentlichkeitswirksame Aussage, hinter der Onkel Gary wohl eine PR-Nummer witterte. „Bitte haltet verdammt noch mal die Klappe, zieht euer Kind groß und hört auf zu reden“, wettert er. „Wir sind damit beschäftigt, Leben und Wirtschaft zu retten.“ Vielleicht denkt er dabei ja auch an seine Nichte Kate, die seit dem Megxit deutlich mehr Pflichten schultern muss. Jedenfalls bereut er seine krassen Worte nicht. „Ich stehe zu allem, was ich geschrieben habe!“