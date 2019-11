Herzogin Kate: Jetzt reicht's! Ihr platzt der Kragen!

Der Zoff droht zu eskalieren! Nach Meghans (38) herzzerreißendem Fernseh-Interview soll es hinter den Palasttüren ordentlich brodeln. Denn: Herzogin Kate (37) hat die Nase gestrichen voll. Während sie selbst stets klaglos ihre royalen Pflichten erfüllt, flüchtet sich ihre -erfahrene Schwägerin in die bequeme Opferrolle. Für die ebenso leiderfahrene Kate ein No-Go!

Vermutlich würde die viel beschäftigte Dreifach-Mama Harrys (35) Frau nur allzu gern ein deftiges „Hör endlich auf zu heulen!“ um die Ohren hauen. Denn die frühere „Suits“-Darstellerin spielt ihren Part als armes Opfer der Medien mittlerweile doch etwas zu melodramatisch. Im erwähnten Interview hauchte sie mit fotogenen Tränen in den Augen: „Jede Frau ist verletzlich, besonders wenn sie schwanger ist. Deshalb war das Ganze eine große Herausforderung für mich (…) Du versuchst, mit der neuen Rolle als Mutter oder als Ehefrau zurechtzukommen. Und diese Dinge kommen dann noch dazu. Und danke, dass Sie mich fragen. Nicht viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht.“

hat die Nase voll

Herzogin Kate dürfte bei diesen Aussagen wohl nur genervt mit den Augen rollen. Schließlich ist sie diejenige, die kurz nach jeder ihrer drei Geburten perfekt gestylt vors Volk trat – und auch nicht gefragt wurde, wie es ihr damit geht. Und das ist längst nicht alles – auch Kate musste anfangs heftige Kritik einstecken: Sie sei zu dünn, ihre Outfits seien zu teuer, die Röcke viel zu kurz, und wo bitte blieb der Nachwuchs? Und vor ihrer offiziellen Verlobung hatte sie sich jahrelang als „Waity Katie“ verspotten lassen müssen, die ihrem William (37) unermüdlich nachstellte…

Das alles ging auch an ihr nicht spurlos vorüber. Trotzdem blieb sie stark, erfüllte erhobenen Hauptes stets die Erwartungen des Palasts – neben ihren Aufgaben als liebevolle Ehefrau und Mutter. Umso bitterer muss ihr nun das Selbstmitleid ihrer Schwägerin aufstoßen. Denn die hält ihre Rolle eisern durch, zeigte sich gerade betont schüchtern und verletzlich bei einem Event. Ob sie wirklich so uferlos leidet oder sich doch eher ihre -Erfahrung zunutze macht, um Sympathiepunkte zu sammeln? Unklar. Fest steht aber: Bei der royalen Verwandtschaft kommt sie damit gar nicht gut an. Man munkelt sogar, dass tatsächlich Meghan die Schuld daran trägt, dass sich die früher so innigen Brüder voneinander entfernen. Harry verriet gerade, dass er und William sich „momentan sicherlich auf unterschiedlichen Wegen befinden“. Das klingt so, als wäre es höchste Zeit, dass Meghan sich endlich aus ihrer Schonhaltung befreit und ihre Energien konstruktiv und im Dienste der Familien-Harmonie einsetzt. Kate würde es ihr gewiss danken…

