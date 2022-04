Herzogin Kate: Jetzt ruht die ganze Last auf ihren Schultern

Wie nun Royal-Reporter Neil Sean jetzt auf seinem "YouTube"-Kanal erläutert, ist Kate mittlerweile zu einer der engsten Vertrauenspersonen der Königin geworden. So offenbart der Palastinsider: "Uns wurde gesagt, dass sie Ihrer Majestät sehr nahesteht und dass sie eine wirklich enge Verbindung haben." Ebenfalls enthüllt er ein vollkommen unbekanntes Detail: "Catherine meldet sich jeden Tag bei ihr." Wow! Was für ein intimer Einblick hinter die Palastmauern! Wie es scheint, will Kate erneut all ihre Kraft aufwenden, um der Queen über die Tiefschläge der vergangen Monate hinwegzuhelfen. Ob ihr das gelingt? Wir können gespannt sein!