Herzogin Kate: Jetzt würgt ihr Meghan aus Kanada eins rein!

Arme Herzogin Kate! Obwohl Meghan und Harry aktuell in Kanada sind, muss Kate nun eine bittere Klatsche verkraften...

Bei den Windsors kehrt einfach keine Ruhe ein! Vor gut einem Monat gaben Harry und Meghan bekannt, dass sie das Königshaus verlassen. Am 01.04.2020 soll diese Entscheidung rechtskräftig werden. Nicht nur für alle Royalisten ein absoluter Schock. Auch auf das Leben von , nimmt die Entscheidung von Harry und Meghan enormen Einfluss...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Die Trennung ist offiziell!

Herzogin Kate überrascht mit trauriger Beichte

Obwohl Herzogin Kate ein absoluter Vorzeige-Royale ist, sprach sie neulich im "Happy Mum, Happy Baby"-Podcast darüber, dass sie ihren Kindern gegenüber oft ein schlechtes Gewissen hat. Der Grund: Kate hat manchmal das Gefühl, dass sie auf Grund ihrer royalen Verpflichtungen, nicht genügend Zeit aufbringt, um sich um ihre lieben Kleinen zu kümmern. So erklärte die : "Immer die eigenen Entscheidungen und eigenen Einschätzungen und solche Dinge infrage zu stellen, ich denke, das beginnt von dem Moment an, wenn man ein Baby bekommt." Definitiv sehr intime Einblicke in das Innere der Beauty. Doch jetzt der Schock...

Kate muss für Meghan den Kopf hinhalten

Obwohl Herzogin Kate schon jetzt einen gut gefüllten Terminkalender hat, wurde nun durch einen Insider enthüllt, dass Kate in Zukunft Aufgaben von Meghan übernehmen soll, die nach deren Austritt neu vergeben werden müssen. Oh je! Kate hat somit noch weniger Zeit, um für ihre Kinder da zu sein. Doch die Herzogin trägt die Bürde wie gewohnt souverän. So erklärt die Quelle: "Kate macht ihre Arbeit mit Leidenschaft und sie hat viele Ideen und Pläne." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Kate dabei nicht übernimmt...

