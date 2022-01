Herzogin Kate: Jubel im Palast! Sie wird endlich Königin

Prinz Harry & Herzogin Meghan

Ja, Baby Nummer 3!

Das Lachen der Kleinen erfüllt den ganzen Raum mit Heiterkeit: Meghan wirbelt Lilibet (7 Monate) in die Höhe, das Baby jauchzt vor Vergnügen. Harry strahlt und hält dabei schützend Söhnchen Archie (2) auf seinem Bein. Was für ein fröhliches – und für Lili erstes – Fotoshooting! "Archie machte uns zu Mama und Papa, Lili machte uns zur Familie", sagen die Eltern stolz. Was sie noch nicht verraten, aber auch nicht verstecken wollen: unter Meghans schwarzem Pulli wölbt sich ein Bäuchlein! Ja, sie bekommen noch ein Baby!