Herzogin Kate: Jubel-News! Es wird ein Mädchen!

Seit der Geburt von Prinz Louis im April dieses Jahres, machen immer neue Gerüchte die Runde, dass und ein weiteres Kind erwarten sollen. Doch was ist dran an den Baby-Meldungen? Durch ein unerwartetes Statement könnte nun die ganze Wahrheit ans Tageslicht kommen...

Herzogin Kate: Dramatischer Zusammenbruch!

Ist Herzogin Kate wieder schwanger?

Bei den Windsors ist der Baby-Boom ausgebrochen. Während das Baby von Herzogin Meghan und Prinz Harry im Frühjahr nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken soll, soll auch Herzogin Kate bereits in anderen Umständen sein und im nächsten Jahr ihr viertes Kind zur Welt bringen. Obwohl die Geburt von Prinz Louis gerade Mal sieben Monate zurück liegt, sollen Kate und William die Baby-Planung nicht auf Eis gelegt haben. Doch damit nicht genug. Wie es nun heißt, soll auch schon das Geschlecht des kleinen Royal-Sprosses bekannt sein...

Herzogin Kate bekommt ein Mädchen

Wie nun ein Insider gegenüber dem US-amerikanische Magazin "Star" berichtet haben soll, soll Kate im kommenden Jahr ein Mädchen erwarten. So heißt es: "Ein kleines Mädchen für das strahlende royale Paar ist auf dem Weg." Was für eine MEGA- . Doch was sagt der Palast dazu? Obwohl sich der Insider sicher ist, dass Kate und William im kommenden Jahr eine Prinzessin erwarten, wurde von dem Palast dazu noch kein Statement abgegeben. Wir können also weiterhin gespannt sein...