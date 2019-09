Herzogin Kate: Jubel-News! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Es wird nicht ruhig bei und ! Seit Wochen halten sich immer wieder die Gerüchte, dass die beiden einen erbitterten Streit haben sollen. Doch nun die Überraschung...

Queen Elizabeth II.: Skandal hinter den Palastmauern!

Herzogin Meghan und Herzogin Kate: Funkstille?

Wie es heißt, soll zwischen Herzogin Kate und Herzogin Meghan Eiszeit herrschen. Seit der Hochzeit von Harry und Meghan sollen die beiden royalen Damen immer wieder aneinandergeraten. Grund dafür soll unter anderem die Attitude von Herzogin Meghan sein. Doch was ist dran an den Gerüchten? Die neuste Enthüllung über die beiden Beautys wirft nun jedenfalls ein ganz neues Licht auf das Geschehen hinter den Palastmauern...

Kate ist für Meghan da!

Royal-Autorin Katie Nicholl berichtet nun in ihrer Kolumne für "Vanity Fair", dass Kate für Meghan stets eine Stütze war, wenn es um ihre Familie ging. So soll Kate die Frau von immer dabei unterstützt haben, wenn eine neue Negativ-Schlagzeile von Thomas Markle die Öffentlichkeit erschütterte: "Sie sind sehr unterschiedlich vom Charakter her, kommen aber gut miteinander aus." Was für Freuden- ! Von einem Streit der beiden Frauen kann also keine Rede sein. Bleibt somit nur zu hoffen, dass den Zoff-Spekulationen dadurch ein jähes Ende gesetzt wird...

