Herzogin Kate: Juhu! Baby Nummer 4!

Die Windsors sind im Baby-Fieber! Erst im vergangen Jahr brachte ihren süßen Spross, Prinz Louis, zur Welt. Dann die nächste Baby-Sensation! Auch Herzogin Meghan und Prinz Harry verkündeten die süße Nachwuchs-Neuigkeit. Doch können sich alle Royalisten nun auch auf ein weiteres Kind von Kate und William freuen?

Herzogin Kate litt während der Schwangerschaft

Obwohl Prinz Louis bereits das dritte Kind von Herzogin Kate ist, schien die schöne Frau von bei dieser Schwangerschaft ganz besonders unter gesundheitlichen Problemen zu leiden. Dabei ging es ihr sogar so schlecht, dass sie für einigen Wochen aus der Öffentlichkeit verschwand. Grund genug für Kate, um eine weitere Schwangerschaft auszuschließen? Wohl kaum! Dies wird zumindest anhand der neusten Meldungen deutlich...

Herzogin Kate und William werden wieder Eltern

Wie es nun durch den "Mirror" heißt, sollen die Briten eine glasklare Meinung zur vierten Schwangerschaft der Herzogin haben: Kate und William verkünden in diesem Jahr erneut die süße Baby-Nachricht. Die soll zumindest anhand einer Hochrechnung der englischen Wettbüros ermittelt wurden sein. Was Prinz William und Herzogin Kate über dieses Ergebnis denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die beiden dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein....