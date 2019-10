Herzogin Kate: Juhuu! Auf Instagram lässt sie die Bombe platzen!

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl und ein Team haben, welches ihre Social-Media-Aktivitäten übernimmt, überrascht Herzogin Kate ihre Community nun mit einer zuckersüßen News...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Auszeit aus einem süßen Grund!

Herzogin Kate lässt Instagram-Bombe platzen

Via lässt Herzogin Kate nun alle Fan-Herzen höherschlagen. So ließ es sich die nicht nehmen, am vergangen Samstag ihren ersten eigenen Instagram-Post zu verfassen. Während Kate und William sonst ein Team haben, welches ihre Social-Media-Aktivitäten übernimmt, lud die Herzogin nun selber ein paar Bilder hoch, die sie und William während ihrer Pakistan-Reise, beim Besuch eines SOS-Kinderdorfs, zeigen.

Kate kommentiert: "Die Gemeinde im SOS-Dorf besteht aus einer Familie - und der bestmöglichen Familie, die Sie sich vorstellen können - in der alle zusammenkommen, um die Kinder in ihrer Obhut zu pflegen, zu lieben und zu beschützen. Diese schutzbedürftigen Kinder, von denen viele traumatische Umstände durchgemacht haben, werden in dieser fürsorglichen Umgebung gepflegt und sind in der Lage, die Qualitätsbeziehungen aufzubauen, die sie so dringend brauchen, um erfolgreich zu sein." Signiert wird der Post mit "Catherine". Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar!

Kates Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Kate deutlich wird, hat sie damit bei ihren treuen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Sie ist geboren, eine Königin zu sein" sowie "Sie sind beide eine Ehre für dieses Land - immer glücklich und lächelnd - perfekt." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht. Ob uns Kate in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr persönlichen Posts dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?