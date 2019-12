Herzogin Kate: Juhuu! Sie kann es nicht mehr verbergen!

Ist schwanger oder ist sie es nicht? Obwohl die Beauty erst im vergangen Jahr Prinz Louis zur Welt brachte, soll Kate wieder in anderen Umständen sein. Bestätigt wurde dies vom Palast zwar noch nicht, doch die Indizien dafür verdichten sich...

Herzogin Meghan: Schock-Statement in der Auszeit! Das Maß ist voll!

Herzogin Kate sagt kurzfristig Termine ab

Obwohl Herzogin Kate ihre royalen Verpflichtungen stets gewissenhaft absolviert, mussten Fans in der letzten Zeit des öfteren beobachten, wie Kate eine Reihe von Terminen absagte. Viele vermuteten dahinter eine SChwangerschaft der , da Kate auch bei Prinz Louis immer wieder aus der Öffentlichkeit fernblieb, da sie unter schlimmer Schwangerschaftsübelkeit litt. Doch damit nicht genung! Die jüngsten Ereignisse verdichten nun alle Schwangerschafts-Spekulationen...

Hat sich Herzogin Kate verraten?

Vor einigen Tage reiste für einen Staatsbesuch in den Oman, um eine Reihe von Terminen zu absolvieren, Dich während Herzogin Kate ihren sonst stets auf solchen Reisen begleitete, blieb sie diesmal zu Hause. Für viele Royalisten Grund genug, um die Baby-Gerüchteküche erneut ins Brodeln zu bringen. Wie es heißt, soll Kate ihren Mann nicht begleitet haben, da sie eine Ansteckung durch Malaria befürchten würde. So heißt es durch "express.co.uk": "Obwohl das Malariarisiko in Oman gering ist, sollten Sie Mückenstiche vermeiden, um Malaria vorzubeugen." Ist das der Beweis, dass Kate und William Baby Nummer vier erwarten? Bis jetzt äußerten sich die beiden noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?