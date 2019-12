Herzogin Kate: Klau den Weihnachts-Look der Beauty!

Reddit this

Mit ihrem neusten Look sorgt Herzogin Kate nun bei ihren Fans für ordentlich Weihnachtsstimmung...

Weihnachten steht vor der Tür! In knapp drei Wochen feiern auch und mit ihrer Familie das Fest der Liebe. Passend für die Feiertage präsentiert sich die nun in einem Look, der weihnachtlicher nicht sein könnte...

Herzogin Kate als Weihnachtself

Am vergangen Mittwoch (04. Dezember) war Herzogin Kate dabei zu sehen, wie sie als royale Schirmherrin der Charity-Organisation Family Action auf der Peterley Manor Farm tatkräftig mit anpackte und an einem Workshop für Weihnachtselfen teilnahm. Auf der Farm werden Kindern und ihre Eltern von der Organisation unterstütz, um auch ihnen ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bescheren. Aber nicht nur Kates Engagement sorgte an dem Tag für mächtig Aufsehen...

Kate erschien in Weihnachtsfarben

Herzogin Kate wählte für ihren Besuch einen Look, mit dem sie jeder Weihnachtselfe Konkurrenz machte. Die Beauty trug an dem Tag nämliche eine rote Daunenjacke, welche sie mit einem grünen Pullover kombinierte. Zu den typischen Weihnachtsfarben wählte die Herzogin eine dunkelblaue Jeans aus und rundete das Ensemble mit derben Schnürschuhen ab. Definitiv ein absolut gelungener Auftritt, mit dem Herzogin Kate bewies, dass sie auch ohne große Abendrobe einfach umwerfend aussieht und alle Blicke auf sich zieht.

